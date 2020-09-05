خبر في الجول – الونش يعاني كدمة قوية في الرباط الداخلي

يعاني محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من كدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة.

وحسبا علم FilGoal.com فإن الأشعة التي أجراها الونش اليوم السبت، أثبتت سلامة الرباط الصليبي للاعب، وأنه لا يعاني سوى من كدمة قوية في الرباط الداخلي.

وسيحتاج مدافع الزمالك لفترة راحة لأسبوع، قبل العودة لتدريبات الفريق.

كان الونش قد غادر لقاء الزمالك وبيراميدز مصابا في الشوط الثاني.

الونش شارك هذا الموسم في 25 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين.

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صاحب الـ25 عاما سيغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش، على أن يعود أمام الرجاء البيضاوي أو في المباراة التالية من الدوري في حالة تحديد مواعيد مباريات أخرى قبيل نصف نهائي دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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