تقارير: يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية.. وبدء تعلم الإيطالية

توصل يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع الأوروجوياني لويس سواريز يتقاضى بموجبه 10 مليون يورو في الموسم.

وينتظر يوفنتوس رحيل الأوروجوياني عن صفوف برشلونة بعدما خرج من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق لضمه في صفقة انتقال حر.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن يوفنتوس توصل لاتفاق على البنود الشخصية للمهاجم وسيوقع على تعاقد يمتد لصيف 2022 مع خيار التمديد لموسم آخر.

فيما أضاف تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن البيانكونيري نظم دروسا للأوروجوياني من أجل تعلم اللغة الإيطالية قبل السفر من برشلونة إذ يتعين عليه إجراء اختبار اللغة.

ويسعى برشلونة للتخلص من لاعبيه ورواتبهم الكبيرة، وكان الكرواتي إيفان راكيتيش أول الراحلين بعدما عاد لـ إشبيلية مرة أخرى مقابل1.5 مليون يورو.

صاحب الـ33 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من ليفربول بمبلغ 81.72 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.