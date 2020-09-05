مواعيد مباريات السبت 5 سبتمبر 2020 والقناة الناقلة لقرعة مونديال اليد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 09:49

كتب : FilGoal

مصر 2021

تنطلق في السابعة مساء قرعة مونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، وتنقل قناة أون تايم سبورتس الحدث المقام عند سفح الأهرامات.

وتبث القناة ذاتها مباراة أسوان وسموحة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق في السادسة مساء.

وفي السادسة مساء أيضا تنطلق مباراة آيسلندا وإنجلترا في دوري أمم أوروبا والتي تنقلها قناة beIN Sports 1.

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وفي تمام الساعة 8:45 تنقل القناة ذاتها مباراة السويد وفرنسا.

وفي نفس التوقيت تبدأ مباراة الدنمارك وبلجيكا والتي تنقلها قناة beIN Sports 3، ومباراة البرتغال وكرواتيا والتي تنقلها قناة beIN Sports 2.

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