8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي أعتاد على تلقي الضرب".. وأزمة كهربا

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رسائل نارية عقب انتصار فريقه أمام وادي دجلة.

الأهلي انتصر على وادي دجلة بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

رسائل عبد الحفيظ لم تأت بالكامل عن لقاء وادي دجلة، بل تطرق للحديث عن أزمة كهربا الأخيرة ورد على "مسؤول" لم يحدد اسمه.

وفيما يلي أبرز رسائل عبد الحفيظ الذي تحدث عبر قناة الأهلي:

** مواجهة دجلة من أصعب وأهم المواجهات هذا الموسم ونجحنا في الانتصار. دجلة من أصعب فرق الدوري منذ أكثر من سنة.

** أتمنى من اتحاد الكرة مخاطبتنا بجدول الدوري لنعلم متى سنلعب عقب لقاء حرس الحدود المقبل.

** قد يكون تأخر اتحاد الكرة في إرسال الجدول بسبب حسابات بطولة إفريقيا.

** تأجيل إفريقيا؟ أصبحنا نعرف المعلومات من الصحف المغربية ومن المسؤولين في المغرب، وهذا لغز غريب جدا جدا جدا وليست أول مرة.

** أحد المراسلين سأل مسؤول في فريق آخر عن رأيه في أزمة كهربا، وقبلها تحدث والد هذا المسؤول الذي هو رئيس النادي، ليتحدث عن أزمة كهربا أيضا، وعندما أخرج للحديث عن ناديهم وبالأرقام، يقولون لماذا تتحدث عن نادينا.

** من سطحية هذا المسؤول أنه يقول إنه يعيش "أحلى أيام حياته"، هل تتخيلون أنه يعيش "أحلى أيام حياته" والفارق بين ناديه والأهلي 20 نقطة، إذا كيف ستكون فرحته إذا ذهب معنا لكأس العالم للأندية أو تواجد في فندق واحد مع فريق بايرن ميونيخ أو غيره؟

** الأهلي يحصد لقب الدوري منذ 16 عاما ولم يخسره إلا مرة وحيدة ورغم ذلك يخرج الإعلام ويقول "رجعولنا الأهلي بتاع زمان". النادي الذي يخرج المسؤول عنه ويتحدث عننا، لم يكن الوصيف في الدوري من الأساس في آخر 5 سنوات.

** رئيس نادي معين خرج ليقول إن "في لاعب عندنا ضربني" وسأرد لأن الأمر يمسني بشكل شخصي، وأقول له بعيدا عن استحالة حدوث هذا الأمر، ولكنني لم أتعجب مما تقول لأنك ضُربت من قبل وتعلم ذلك جيدا. أنت اعتدت على تلقي الضرب.



























































































































































































وانتصر الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب وادي دجلة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

اقرأ أيضا:

11 نقطة تفصل الأهلي عن اللقب

مرتضى يدعو لاجتماع طارئ