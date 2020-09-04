مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (44) الاتحاد السكندري (50) نهاية الفترة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في اللقاء الأول ضمن سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة لموسم 2019/2020.

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نهاية الفترة الثانية

الأهلي يهدر ثلاثية قبل 10 ثواني من النهاية وترتد بثلاثية قاتلة للاتحاد السكندري في اللحظة الأخيرة. 50-44 لصالح الاتحاد السكندري.

وقت مستقطع

47-44 لصالح الاتحاد السكندري

47-42 لصالح الاتحاد السكندري

45-42 لصالح الاتحاد السكندري

45-40 لصالح الاتحاد السكندري

43-38 لصالح الاتحاد السكندري.. إيهاب أمين سجل رمية وأهدر الأخرى

إيهاب أمين يهدر كرة على السلة ويحصل على الكرة مجددا ويسدد ثلاثية لا تدخل السلة ويستحوذ عليها مجداد ليحصل على مخالفة تستوجب رميتين حرتين

43-37 لصالح الاتحاد السكندري

43-35 لصالح الاتحاد السكندري

41-35 لصالح الاتحاد السكندري

41-32 ثلاثية جديدة من إسماعيل أحمد

38-32 لصالح الاتحاد بعد ثلاثية من إسماعيل أحمد يرد بها على مودي.

35-32 لصالح الاتحاد السكندري بعد ثلاثية رائعة كمال مودي.

35-29 لصالح الاتحاد السكندري

32-27 لصالح الاتحاد السكندري

أحمد إسماعيل يٌهدر رميتين حٌرتين لصالح الأهلي.

ثلاثية رائعة من إسماعيل أحمد.. 29-27 لصالح الاتحاد

27-26 لصالح الأهلي

ثلاثية خاطئة من الصباغ لصالح الاتحاد.

26-24 لصالح الاتحاد السكندري.. التقدم الأول في التفرة الثانية

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

25-24 لصالح الأهلي

25-22 لصالح الأهلي

25-20 لصالح الأهلي

25-19 لصالح الأهلي

25-18 لصالح الأهلي

22-18 لصالح الأهلي

22-16 لصالح الأهلي

بداية المباراة