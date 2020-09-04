انتهى نهائي دوري السلة – الأهلي (94) الاتحاد السكندري (101) فوز أول لزعيم الثغر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في اللقاء الأول ضمن سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة لموسم 2019/2020.

_ _ _ _

نهاية المباراة.. فوز أول لزعيم الثغر.

101-94 لصالح الاتحاد السكندري

وقت مستقطع

ثلاثية راائعة من إسماعيل أحمد... 100-94 لصالح الاتحاد السكندري.

الاتحاد يوسع الفارق بنقطتين رائعتين من هاريس

رميتين حرتين مهدرتين من الأهلي

سيف سمير يسجل الرمية الأولى ويهدر الثانية.. 95-94 لصالح الاتحاد السكندري

95-93 للاتحاد

دولا يخطف الكرة بشكل رائعة ويمرر إلى الصباغ الذي يسجل سلمية للاتحاد.

ثلاثية متسرعة ضائعة من الاتحاد السكندري

بداية الوقت الإضافي

نهاية الفترة الرابعة بالتعادل.. وقت إضافي

93-93 التعادل مجددا

مارفيل هاريس يسجل رميتين حرتين لصالح الاتحاد... 93-91 لصالح الاتحاد

54 ثانية على نهاية اللقاء

التعااادل بعد ثلاثية رائعة من أليكس يانج

ثلاثية غير موقفة من هيثم الصباغ

إيهاب أمين يهدر الرمية الأولى ويسجل الثانية والثالثة.

ثلاثية رااائعة من الاتحاد السكندري. 91-87 لصالح الاتحاد

88-87 لصالح الاتحاد

87-86 الأهلي يأخذ الأسبقية

86-84 لصالح الاتحاد

86-82 لصالح الاتحاد

85-81 لصالح الاتحاد

85-79 لصالح الاتحاد

85-76 لصالح الاتحاد

85-73 لصالح الاتحاد السكندري

81-71 لصالح الاتحاد

ثلاثية من إيهاب أمين

دانك من هيثم الصباغ

76-66 لصالح الاتحاد السكندري

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

سلميتان رائعتان متتاليتان من شوشة... 67-60 لصالح الاتحاد

63-60 لصالح الاتحاد

62-58 لصالح الاتحاد

اختراق رائع من أليكس يانج ونقطتين رائعتين.. 62-56 لصالح الاتحاد.

62-54 لصالح الاتحاد السكندري

ثلاثية للأهلي من أليكس يانج... 60-54 لصالح الاتحاد السكندري

60-51 لصالح الاتحاد السكندري.

مودي الجارحي يسجل الرمية الحرة الأولى ويهدر الثانية.

58-50 سلمية من إسماعيل أحمد

56-50 لصالح الاتحاد السكندري

56-48 لصالح الاتحاد السكندري بعد دانك من إيهاب أمين.

56-56 لصالح الاتحاد السكندري

وقت مستقطع

56-44 لصالح الاتحاد السكندري

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

الأهلي يهدر ثلاثية قبل 10 ثواني من النهاية وترتد بثلاثية قاتلة للاتحاد السكندري في اللحظة الأخيرة. 50-44 لصالح الاتحاد السكندري.

وقت مستقطع

47-44 لصالح الاتحاد السكندري

47-42 لصالح الاتحاد السكندري

45-42 لصالح الاتحاد السكندري

45-40 لصالح الاتحاد السكندري

43-38 لصالح الاتحاد السكندري.. إيهاب أمين سجل رمية وأهدر الأخرى

إيهاب أمين يهدر كرة على السلة ويحصل على الكرة مجددا ويسدد ثلاثية لا تدخل السلة ويستحوذ عليها مجداد ليحصل على مخالفة تستوجب رميتين حرتين

43-37 لصالح الاتحاد السكندري

43-35 لصالح الاتحاد السكندري

41-35 لصالح الاتحاد السكندري

41-32 ثلاثية جديدة من إسماعيل أحمد

38-32 لصالح الاتحاد بعد ثلاثية من إسماعيل أحمد يرد بها على مودي.

35-32 لصالح الاتحاد السكندري بعد ثلاثية رائعة كمال مودي.

35-29 لصالح الاتحاد السكندري

32-27 لصالح الاتحاد السكندري

أحمد إسماعيل يٌهدر رميتين حٌرتين لصالح الأهلي.

ثلاثية رائعة من إسماعيل أحمد.. 29-27 لصالح الاتحاد

27-26 لصالح الأهلي

ثلاثية خاطئة من الصباغ لصالح الاتحاد.

26-24 لصالح الاتحاد السكندري.. التقدم الأول في التفرة الثانية

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

25-24 لصالح الأهلي

25-22 لصالح الأهلي

25-20 لصالح الأهلي

25-19 لصالح الأهلي

25-18 لصالح الأهلي

22-18 لصالح الأهلي

22-16 لصالح الأهلي

بداية المباراة