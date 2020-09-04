مباشر – الأهلي (1) - (0) وادي دجلة.. الفيديو يلغي الهدف
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة في استاد القاهرة في الجولة 24 من الدوري.
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ق74: التبديل الثاني والثالث للأهلي بمشاركة وليد سليمان وجونيور أجايي بدلا من مروان محسن وأفشة.
ق74: الشناوي يتصدى لعرضية إيزهاكو يعقوبو على أكثر من مرة.
ق69: التبديل الأول للأهلي بمشاركة أليو ديانج بدلا من أحمد الشيخ.
ق68؟: جهاد جريشة يلغي الهدف عقب اللجوء لحكم الفيديو ومشاهدته الإعادة بداعي التسلل.
ق64: جوووووول خالد رضا يسجل هدف التعادل لدجلة برأسية.
ق62: إنذار لياسر إبراهيم بعد تدخله على رفيق كابو.
ق60: التبديل الأول لدجلة بمشاركة أحمد حسن بدلا من حسام عرفات.
ق58: الشناوي يتصدى لانفراد مروان حمدي لكن الحكم يحتسب تسلل على لاعب دجلة منذ البداية وتوقف اللعب لعلاج حارس الأهلي.
ق70: عبد المنصف يتصدى لتسديدة قوية من جيرالدو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
ق45+: رأسية قوية من ربيعة بعد عرضية أفشة لكنها مرت أعلى مرمى دجلة.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق43: جووووووول، مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي برأسية جميلة بعد عرضية من جيرالدو.
ق41: عبد المنصف يتصدى ركلة الجزاء التي سددها أفشة.
ق40: ركلة جزاء للأهلي بعد لمس مروان حمدي الكرة بيده بعد رأسية من مروان محسن.
ق37: تسديدة قوية من حمدي فتحي تمر إلى خارج الملعب.
ق25: مازال التعادل السلبي يفرض نفسه على اللقاء.
ق15: هدوء في مجريات اللعب ولا فرص خطيرة حتى الآن عدا إهدار جيرالدو.
ق7: مرور رائع من أحمد الشيخ من الناحية اليمنى وعرضية زاحفة لكن جيرالدو لا يسدد الكرة لتضيع فرصة هدف سهل على الأهلي.
ق3: تسديد قوية من مروان محسن تصدى لها عبد المنصف بثبات.
انطلاق المباراة.