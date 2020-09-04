مباشر – الأهلي (0) - (0) وادي دجلة.. جيرالدو يهدر هدفا سهلا
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة في استاد القاهرة في الجولة 24 من الدوري.
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ق37: تسديدة قوية من حمدي فتحي تمر إلى خارج الملعب.
ق7: مرور رائع من أحمد الشيخ من الناحية اليمنى وعرضية زاحفة لكن جيرالدو لا يسدد الكرة لتضيع فرصة هدف سهل على الأهلي.
ق3: تسديد قوية من مروان محسن تصدى لها عبد المنصف بثبات.
انطلاق المباراة.