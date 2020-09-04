مران الزمالك – إشادة من كارتيرون لـ أحمد عيد.. ومشاركة طارق حامد ومحمد حسن

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 18:29

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - طارق حامد

أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالظهير الأيمن للفريق أحمد عيد عقب الأداء الذي ظهر به في لقاء الفريق أمس الخميس ضد بيراميدز.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 24 من الدوري.

واستقبل كارتيرون اللاعب في المران بتحية حارة وأشاد بما قدمه ضد بيراميدز.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - تقرير مغربي: كركاش يغيب 3 أسابيع عن الوداد.. ورحيلي يفسخ تعاقده أحمد شوشة يعود لمعسكر المصري بعد الخروج من العناية المركزة مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر لا تمانع تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين بعد ذلك هنأهم فيها بالفوز على بيراميدز مؤكدا انتظاره الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

وانتظم طارق حامد ومحمد حسن في المران بعدما غاب الأول عن لقاء بيراميدز للإيقاف والثاني لشعوره ببعض الآلام.

وأدى اللاعبون تدريبات قوية في الملعب فيما خاض الأساسيون في مباراة أمس تدريبات استشفائية.

وخاض الحراس الأربعة تدريبات تأهيلية تحت قيادة مدرب الحراس.

وأدى أحمد سيد "زيزو" تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إرهاق بسبب تلاحم المباريات.

وواصل حازم إمام برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأجرى اللاعبون تحليلا للكشف عن فيروس كورونا قبل بدء المران.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري.

الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
دست: سأركض حتى ينفد الأكسجين من رئتي في كل مباراة 13 دقيقة | أوروبا
نابولي يعلن إصابة زيلينسكي ومدرب بـ كورونا قبل مواجهة يوفنتوس 33 دقيقة | أوروبا
دي بور يختار قائمته الأولى لمنتخب هولندا 47 دقيقة | أوروبا
مصدر بمنتخب مصر لـ في الجول: مصطفى محمد في قائمة مباراتي توجو.. وبنسبة كبيرة رمضان صبحي 51 دقيقة | مصر
ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة كارباخال 57 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كلوب: الفيديو لم يلغ النقاش.. وجدول المباريات لا يحترمنا ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - لست مجنونا يا ويسلي.. فوفانا يدعم دفاع ليستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
فوتبول إيطاليا: دارميان يخضع للفحص الطبي للانتقال لـ إنتر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري
قد ينال إعجابك