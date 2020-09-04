مران الزمالك – إشادة من كارتيرون لـ أحمد عيد.. ومشاركة طارق حامد ومحمد حسن

أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالظهير الأيمن للفريق أحمد عيد عقب الأداء الذي ظهر به في لقاء الفريق أمس الخميس ضد بيراميدز.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 24 من الدوري.

واستقبل كارتيرون اللاعب في المران بتحية حارة وأشاد بما قدمه ضد بيراميدز.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين بعد ذلك هنأهم فيها بالفوز على بيراميدز مؤكدا انتظاره الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

وانتظم طارق حامد ومحمد حسن في المران بعدما غاب الأول عن لقاء بيراميدز للإيقاف والثاني لشعوره ببعض الآلام.

وأدى اللاعبون تدريبات قوية في الملعب فيما خاض الأساسيون في مباراة أمس تدريبات استشفائية.

وخاض الحراس الأربعة تدريبات تأهيلية تحت قيادة مدرب الحراس.

وأدى أحمد سيد "زيزو" تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إرهاق بسبب تلاحم المباريات.

وواصل حازم إمام برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأجرى اللاعبون تحليلا للكشف عن فيروس كورونا قبل بدء المران.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري.