مباشر في الدوري - المقاصة (4) (1) الإسماعيلي.. الراااابع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مصر للمقاصة أمام ضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق. 57 الرااابع للمقاصة. عرضية جديدة من باولن فوافي ومحمد إبراهيم برأسية يضيف الرابع.

ق. 53 جووووول ثاااالث للمقاصة. عرضية من باولن فوافي، يقابلها شيميليس بيكلي بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووول أحمد بودي يسجل الهدف الثاني لـ مصر للمقاصة بضربة رأسية بعد عرضية محمد إبراهيم

ق.28 إلغاء هدف المقاصة الثاني بواسطة تقنية الفيديو بسبب مخالفة سابقة في منتصف الملعب

ق.27 جوووول التقدم للمقاصة بواسطة عمرو مرعي بعد عرضية باولن فوافي

ق.23 جوووول احتساب هدف فوافي بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق.20 باولن فاوفي يسجل هدفا يلغى بداعي التسلل

ق.11 جوووول أول للإسماعيلي لـ عبد الرحمن مجدي بعد مجهود رائع من مدبولي

بداية المباراة