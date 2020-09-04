خبر في الجول - كاف يتجه لتأجيل مباريات نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية شهرا ومصر لا تمانع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 16:07

كتب : فادي أشرف عاطف شادي

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لمدة شهر، ولا يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم أي مانع لذلك، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في كاف، أن التأجيل سيكون لمدة شهر ومن المنتظر أن يتم اتخاذ الأيام القليلة المقبلة، مع ترحيب من اتحاد الكرة المصري.

اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر في اتحاد الكرة المصري حول موقفه من التأجيل.

أخبار متعلقة
كاف يبلغ بيراميدز بمواعيد نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية آس: عرض مانشستر سيتي لضم كوليبالي غير كاف لنابولي أجندة كاف.. تعرف على مواعيد التوقف الدولي ودوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

وقال المصدر: "تحدثنا مع كأف وأكد لنا ترحيل مباريات نصف النهائي والنهائي لمدة شهر، ليس لدينا مشكلة بالعكس".

وواصل "لو تم ترحيل المباريات فسنستمر في فترة التوقف الدولي في أكتوبر في خوض منافسات الدوري ونحسم المراكز الأربعة الأولى قبل الميعاد النهائي لتسجيل الأندية".

وتابع "من ضمن الأشياء التي تعطل الإعلان عن جدول الدوري حتى الآن كامل، هو أنه لو صدر القرار النهائي بتأجيل المباريات فسيمكننا الإعلان عن الجدول بشكل طبيعي".

وأكمل "لو لم يتم حسم المراكز؟ تحدثنا أنه سيتم استبعاد الفرق المصرية من المشاركة في الأدوار التمهيدية ونشارك في الأدوار التالية، وتم التنسيق في تلك النقطة".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

أما بالنسبة لبيراميدز فيواجه هوريا الغيني يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. فيما يتواجه نهضة بركان مع حسنية أغادير في نفس اليوم والدور.

في الدوري في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - تقرير مغربي: كركاش يغيب 3 أسابيع عن الوداد.. ورحيلي يفسخ تعاقده 4 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - كاف يتجه لتأجيل مباريات نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية شهرا ومصر لا تمانع 13 دقيقة | إفريقيا
رئيس نادي شباب المحمدية: سنحسم صفقة أحداد قبل لقاء الرجاء والزمالك 23 دقيقة | إفريقيا
أحمد حسن لـ في الجول: كأس الأمم 2010؟ سلمتها منذ 2011.. صفوا حساباتكم بعيدا عني 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير أرجنتيني: ميسي مستمر مع برشلونة 53 دقيقة | أوروبا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض لأجايي.. لا مجال للحديث عن رحيله حاليا ساعة | الدوري المصري
خورخي ميسي: الشرط الجزائي ليس ساريا.. ولا ليجا ترد: قدموا تفسيرا غير منطقي ساعة | أوروبا
في الجول يكشف: أزمة اختفاء كأس الأمم 2010.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا لحصر "المسروقات" ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك