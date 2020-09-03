كهربا يعتذر لـ الشناوي ويؤكد: متقبل العقوبة ورسالة للجمهور

اعتذر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي عما بدر منه تجاه زميله محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أمس الأربعاء خلال المران.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ونشرت الصحفة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة اعتذار كهربا التي قال فيها: "أود الاعتذار لكل زملائي في الفريق ومحمد الشناوي بمثابة شقيقي الأكبر".

وأضاف "أود أيضا الاعتذار للجهاز الفني من أصغر لأكبر شخص ومتقبل العقوبة فأنا أحد أبناء النادي وتحت أمره في أي وقت".

ووجه كهربا رسالة إلى الجمهور قائلا: "أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة ونستطيع إسعاد الجمهور بالفوز بالدوري والبطولة الإفريقية وهذا هو أهم شيء".

وأتم "أنا واحد من جمهور الأهلي وأتمنى إسعاده".

وكان الأهلي وقع غرامة قدرها مليون جنيه على كهربا بعدما اندلع خلافا بينه وبين الشناوي وترك على إثره المران ليعود لمنزله قبل أن يعود لمقر النادي ويعتذر لزملائه والجهاز الفني.

📹 رسالة لاعبنا محمود كهربا ⚡️ للجهاز الفني وزملائه اللاعبين 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/rTm49QdF8h — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 3, 2020

ماذا حدث؟

قبل مران الأهلي يوم الأربعاء الماضي، حدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علم FilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.