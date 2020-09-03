مباشر في الدوري - بيراميدز (0) الزمالك (1) جووول أوووول

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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ق. 40 جووووول أول للزمالك. بينية رائعة من زيزو إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية تصدى لها مهدي سليمان، وتابعها مصطفى محمد في المرمى الخالي.

ق. 37 مخالفة رائعة ينفذها فرجاني ساسي ويتصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

محمود علاء يعود للملعب بعد تلقي العلاج.

ق. 25 محمود علاء يسقط على الأرض ويتلقى العلاج بعد تدخل قوي جدا مع محمد فاروق.

ق. 24 كرة طولية جديدة لبيراميدز لكن أبو جبل يخرج سريعا وينقذها قبل الوصول لتراوري.

ق. 15 إريك تراروري ينفرد تماما بالمرمى ويسدد ضعيفة ليتصدى لها أبو جبل.

ق. 12 عرضية من إبراهيم عادل ينقذها عبد الله جمعة قبل متاعبة إبراهيم حسن.

ق. 9 انفراد تام لمحمد فاروق لكن الونش يعود في اللحظة الأخيرة ويتدخل بقوة لتتحول إلى ركلة مرمى بعدما لمست الكرة قدم فاروق قبل أن تخرج.

ق. 8 بينية وسط دفاع الزمالك لكن الونش ينقذها قبل الوصول لإريك تراوري.

ق. 6 مرتدة لبيراميدز وإبراهيم عادل يسدد في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 3 علي جبر ينقذ في اللحظة الأخيرة. بينية من زيزو إلى مصطفى محمد الذي يسدد من فوق المهدي لكن علي جبر ينقذ من على الخط.

بداية المباراة

في الدوري بيراميدز الزمالك
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