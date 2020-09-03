معلومات يجب أن تعرفها عن الموسم الثاني لـ SafeMode

SafeMode تضم مجموعة من البطولات والتي يمكن التسجيل فيها بمنتهى السهولة، كل ما عليك فعله هو تحديد فئة البطولة ، واختيار لعبة ، واختيار تاريخ البطولة ، والتسجيل / تسجيل الوصول ، ثم البدء في اللعب على الفور. سيتم لعب الدورات على البلاي ستاشن والهواتف المحمولة. أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بطولات وألعاب SafeMode كثيرة ومتعددة بجوائز تصل إلى مليون جنيه وهي الأكبر في مصر وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا : www.safemode.gg

معلومات هامة عن الموسم الثاني من Safemode

- يتم دفع جميع الجوائز عن طريق المحفظة الالكترونية PAY WE

- من أجل الحصول على أي مساعدة قد تحتاج إليها يجب أن تتواصل مع الادمنز عبر الديسكورد (فى حاله لم يتم الرد خلال اليوم - يرجى التواصل معنا عبر الايميل [email protected]

- او عن طريق صفحات eSports BME على فيسبوك وإنستاجرام

- مواعيد عمل فريق الديسكورد : 8 صباحا الى 10 مساء

- مواعيد عمل خدمة عملاء صفحات eSports BME على فيسبوك و إنستاجرام 8 صباحا الى 10 مساء

- تنطلق البطولات من يوليو إلي نهاية شهر سبتمبر

- يتم تقسيم الألعاب كالأتي:

- Ps Games

Fifa 20 – Call of Duty Warzone – Fortnite

- Pc Games

Fortnite - Call of Duty Warzone - CrossFair - CSGO – Valorant – DOTA 2

- Mobile Games

Call of Duty Mobile – Brawl Stars – Clash Royale

وأخيرا PUBG Mobile

تعتبر بطولة BUBG Mobile هي البطولة الأكبر من نوعها مجموع جوائزها 325,000 ألف جنية يتاهل الفائز لأكبر بطولة BUBG Mobile في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأطلاق

- هنا لينك الشات فى دسكورد لكل بطولة

CSGO: https://discord.gg/5ZWjxmy

Cross fire: https://discord.gg/5yjqzTF

Fortnite: https://discord.gg/tHZWBZ8

Brawl stars: https://discord.gg/4qDTEX5

War zone: https://discord.gg/fCVEXex

Cod mobile: https://discord.gg/qQmNyq9

PUBG Mobile: https://discord.gg/FdJbcH9

Clash royale : https://discord.gg/RdxzcxY

Fifa : https://discord.gg/HTYwC5w

Dota 2: https://discord.gg/Nf7wnK3

Valorant:https://discord.gg/K3REWtQ

أزاى تسجل فى بطولات BME على Battlefy ؟

هتعرف كل خطوات التسجيل من هنا