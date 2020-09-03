معلومات يجب أن تعرفها عن الموسم الثاني لـ SafeMode
الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:39
كتب : FilGoal
SafeMode تضم مجموعة من البطولات والتي يمكن التسجيل فيها بمنتهى السهولة، كل ما عليك فعله هو تحديد فئة البطولة ، واختيار لعبة ، واختيار تاريخ البطولة ، والتسجيل / تسجيل الوصول ، ثم البدء في اللعب على الفور. سيتم لعب الدورات على البلاي ستاشن والهواتف المحمولة. أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بطولات وألعاب SafeMode كثيرة ومتعددة بجوائز تصل إلى مليون جنيه وهي الأكبر في مصر وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا : www.safemode.gg
معلومات هامة عن الموسم الثاني من Safemode
- يتم دفع جميع الجوائز عن طريق المحفظة الالكترونية PAY WE
- من أجل الحصول على أي مساعدة قد تحتاج إليها يجب أن تتواصل مع الادمنز عبر الديسكورد (فى حاله لم يتم الرد خلال اليوم - يرجى التواصل معنا عبر الايميل [email protected]
- او عن طريق صفحات eSports BME على فيسبوك وإنستاجرام
- مواعيد عمل فريق الديسكورد : 8 صباحا الى 10 مساء
- مواعيد عمل خدمة عملاء صفحات eSports BME على فيسبوك و إنستاجرام 8 صباحا الى 10 مساء
- تنطلق البطولات من يوليو إلي نهاية شهر سبتمبر
- يتم تقسيم الألعاب كالأتي:
- Ps Games
Fifa 20 – Call of Duty Warzone – Fortnite
- Pc Games
Fortnite - Call of Duty Warzone - CrossFair - CSGO – Valorant – DOTA 2
- Mobile Games
Call of Duty Mobile – Brawl Stars – Clash Royale
وأخيرا PUBG Mobile
تعتبر بطولة BUBG Mobile هي البطولة الأكبر من نوعها مجموع جوائزها 325,000 ألف جنية يتاهل الفائز لأكبر بطولة BUBG Mobile في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأطلاق
- هنا لينك الشات فى دسكورد لكل بطولة
CSGO: https://discord.gg/5ZWjxmy
Cross fire: https://discord.gg/5yjqzTF
Fortnite: https://discord.gg/tHZWBZ8
Brawl stars: https://discord.gg/4qDTEX5
War zone: https://discord.gg/fCVEXex
Cod mobile: https://discord.gg/qQmNyq9
PUBG Mobile: https://discord.gg/FdJbcH9
Clash royale : https://discord.gg/RdxzcxY
Fifa : https://discord.gg/HTYwC5w
Dota 2: https://discord.gg/Nf7wnK3
Valorant:https://discord.gg/K3REWtQ
أزاى تسجل فى بطولات BME على Battlefy ؟