مباشر في الدوري - نادي مصر (1) (0) حرس الحدود.. الشوط الثاني

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

يستقبل نادي مصر نظيره حرس الحدود في استاد الكلية الحربية، بالجولة 24 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من عبد الله جمعة لاعب حرس الحدود لكن دفاع نادي مصر يزيحها من على خط المرمى

ق.35 جووول أول لنادي مصر بهدف مصطفى سلطان بعد صناعة رائعة من محمد جمال

ق.33 تسديدة قوية من حامد خالد لاعب حرس الحدود لكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر يتصدى ببراعة

بداية المباراة

نادي مصر حرس الحدود في الدوري الدوري المصري
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