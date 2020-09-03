مباشر في الدوري - نادي مصر (1) (0) حرس الحدود.. الشوط الثاني

يستقبل نادي مصر نظيره حرس الحدود في استاد الكلية الحربية، بالجولة 24 من الدوري المصري.

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ق.68 حامد خالد يطلق ضربة رأسية تصطدم بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من عبد الله جمعة لاعب حرس الحدود لكن دفاع نادي مصر يزيحها من على خط المرمى

ق.35 جووول أول لنادي مصر بهدف مصطفى سلطان بعد صناعة رائعة من محمد جمال

ق.33 تسديدة قوية من حامد خالد لاعب حرس الحدود لكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر يتصدى ببراعة

بداية المباراة