مباشر في الدوري - نادي مصر (1) (0) حرس الحدود.. الشوط الثاني

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

يستقبل نادي مصر نظيره حرس الحدود في استاد الكلية الحربية، بالجولة 24 من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

.....

ق.68 حامد خالد يطلق ضربة رأسية تصطدم بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من عبد الله جمعة لاعب حرس الحدود لكن دفاع نادي مصر يزيحها من على خط المرمى

ق.35 جووول أول لنادي مصر بهدف مصطفى سلطان بعد صناعة رائعة من محمد جمال

ق.33 تسديدة قوية من حامد خالد لاعب حرس الحدود لكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر يتصدى ببراعة

بداية المباراة

نادي مصر حرس الحدود في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك – زيزو ارتكاز.. وأوناجم أساسي وعودة شيكابالا أمام بيراميدز 35 ثاتيه | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – تراوري مهاجم وحيد.. وفاروق وإبراهيم حسن يقودان الوسط ضد الزمالك دقيقة | الدوري المصري
سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تصوت للعودة لنظام الـ3 تبديلات 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
والده: عبد الحق تتسع عيناه عند سماع صوت فان دي بيك.. والأخير استأذن قبل اللعب برقمه 17 دقيقة | أوروبا
رسميا – ليستر سيتي يضم ظهير أيمن أتالانتا 24 دقيقة | أوروبا
مدرب بلجيكا: كورتوا غاضب من الأنباء الزائفة لإصابته بكورونا 28 دقيقة | أوروبا
قائمة الأهلي – غياب صالح جمعة.. وعودة فتحي وديانج أمام وادي دجلة 41 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: بعد 8 سنوات من رحيله.. بلباو يحاول استعادة خافي مارتينيز 52 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك