مباراة بلا هدف.. إنبي والجونة يتعادلان سلبيا

في مباراة بلا هدف، تعادل إنبي والجونة بدون أهداف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

مباراة حسب إحصائياتها، لم تشهد أي تصويبة على مرمى الفريقين بين القائمين والعارضة طوال أحداثها.

أكرم توفيق سدد كرة قوية في الدقيقة الـ31 مرت بجانب القائم بقليل.

وبين الشوطين أجرى الجونة تبديلا اضطراريا بدخول عمرو عبد الفتاح "عموري" بدلا من باسم علي المصاب.

في الشوط الثاني، غابت الفرص أيضا. في الدقيقة الـ92 نفذ محمود غالي كرة ثابتة حاول لاعبو إنبي تحويلها برأسية في المرمى لكن مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

لم نختصر في فرص اللقاء. هذه فقط كانت أبرز أحداثه.

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ31 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ25 في المركز الـ12.