قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والسعيد أمام الزمالك

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 19:46

كتب : عاطف شادي

أسوان ضد بيراميدز

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستمر غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة.

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كما يغيب الحارس أحمد الشناوي عن المباراة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبفارق الأهداف فقط عنه. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من رصيد الأبيض بنهاية الدوري بقرار من اتحاد الكرة.

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