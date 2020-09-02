مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) أسوان (0).. كريم طارق يهدر الأول

يستضيف طلائع الجيش فريق أسوان ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة أما أسوان ففي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

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ق51 كريم طارق ينفرد بمسعد عوض حارس مرمى أسوان ويهدر الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الأول