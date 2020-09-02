مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) أسوان (0).. كريم طارق يهدر الأول

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

أسوان

يستضيف طلائع الجيش فريق أسوان ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة أما أسوان ففي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق51 كريم طارق ينفرد بمسعد عوض حارس مرمى أسوان ويهدر الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الأول

مباشر في الدوري طلائع الجيش أسوان
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