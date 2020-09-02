الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لـ عبد الحفيظ والشناوي

أعلن الأهلي عن تغريم جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه، نظرا "لما بدر منه قبل مران الفريق" صباح اليوم الأربعاء.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن كهربا، بعد انتهاء المران وعودته إلى منزله، عاد لمقر النادي واعتذر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمد الشناوي قائد الفريق، في حضور جناح الفريق وقائده الثاني وليد سليمان.

وأضاف الأهلي أن كهربا "شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل داخل الفريق الأول، سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين".

وقبل مران الأهلي اليوم الأربعاء، حدثت مشادة لفظية بين كهربا والشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير الماضي بعد رحيله من الزمالك، الذي تسبب في تغريمه 2 مليون دولار تضامنا مع النادي البرتغالي قبل أن يستأنف اللاعب على القرار.

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