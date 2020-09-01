ذا أثليتك تجيب عن.. هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي من برشلونة

يعلم الجميع تمام العلم أن مانشستر سيتي مستعد وينوي ضم ليونيل ميسي من برشلونة وفقا لأكثر من تقرير من أكثر من مصدر مختلف، لكن لا أحد يعلم كيف ستتم الصفقة. لكن شبكة "ّذا أثليتك" كشفت عن الطريقة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي مانشستر سيتي

مع التفكير في قيمة الصفقة بجانب راتب ميسي (33 عاما) تتجه كافة الأفكار نحو كيف سيتمم سيتي الصفقة خاصة في ظل وجود قواعد اللعب المالي النظيف؟

النادي أيضا وفقا لـ"ذا أثليتك" على وشك التوقيع مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، بكل تأكيد سيكون تحت أعين الجميع بكل تلك المصاريف.

المال المخصص للصفقة هو العامل الرئيسي في فهم الصفقة، لأنه دائما ما يوضع في الحسبان حينما يتم مناقشة الصفقات الكبيرة في الإعلام.

لنقل إن سيتي سيدفع لبرشلونة 150 مليون جنيه إسترليني لضم ميسي، بجانب 60 مليون أخرى كراتب سنوي لمدة 5 أعوام هي مدة العقد.

مبلغ الـ150 مليون جنيه إسترليني سيتم دفعه على مدار أعوام عقده، لذا سيكلف سيتي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني في العام في كل سنة مالية، بجانب راتبه السنوي، 60 مليون في العام، ما يعني أن سيتي سيدفع على مدار خمس سنوات، 90 مليون جنيه إسترليني.

اتجهت شبكة "ذا أثليتك" إلى كيران ماجواير مؤلف كتاب "سعر كرة القدم" لسؤاله عن كيفية حساب الصفقة فقال: "من وجهة قواعد نظر اللعب المالي النظيف فموقف سيتي قوي".

وتابع "أكاديمية سيتي تكلفه حوالي 15 مليون جنيه إسترليني في العام على الأقل، وفريق النساء والمشاريع المجتمعية تكلف حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني، ومتوسط الصرف على البنية التحتية 13 مليون جنيه إسترليني في العام، وذلك في الفترة من 2016-2019".

وأضاف "سيتي لديه هامش ربح في إطار قانون اللعب المالي النظيف 107 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بهامش الخسارة المسموح به، 30 مليون يورو، هناك العديد من الأموال لصرفها بالنسبة لسيتي دون الوقوع تحت طائلة القانون".

وواصل "سيتي صرف بشكل حريص والميزانية تم التعامل معها بحرص شديد في الأعوام الأخيرة بسبب الخوف من الحرمان من خوض غمار منافسات دوري الأبطال".

شبكة "ذا أثليتك" قالت في وقت سابق إن سيتي انسحب من صفقة ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي خلال الصيف الماضي، لأن النادي لا يرغب في أن يظهر بأنه يصرف بكثافة وبشكل غير محسوب خاصة وأنه كان تحت المراجعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

يتابع ماجواير حواره مع أثليتك: "التراجع عن عقوبة سيتي، أضاف له مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني فيما يخص الرعاية ودخل المباريات وعوائد البث، بافتراض أنه سيصل لربع النهائي في كل بطولة منهما".

وأكمل "سيتي تعامل بحرص مع الميزانية لذا بعد ذلك يمكنه أن يرفع قدمه من على المكابح وينطلق بسيارته مسرعا لضم لاعبين".

ما يعني أن المشكلة الرئيسية هنا ليست في قواعد اللعب المالي النظيف أو قيمة ميسي؟ يجيب التقرير: نعم لكن إذا ما كان برشلونة سيتركه يرحل والآن لنقطة آخرى، ما حجم صفقة بيعه؟

إن حصل سيتي على لاعب في عمر الـ33 عاما مجانا فالعملية ستصبح أسهل، وفقط القيمة السنوية له ستكون راتبه المقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني، وأشار التقرير إلى أن ليونيل ميسي يربح ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في برشلونة، لكن 40% من ذلك المبلغ من البنود الإضافية والملحقات.

إن نجح سيتي في التوقيع معه لمدة 5 أعوام، فالأرقام ستبدو كالتالي، حتى لو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده:

إن دفع 100 مليون جنيه إسترليني فسيدفع كل عام 20 مليون بجانب 60 رواتب، أي 80 مليون في العام.

إن دفع 150 مليون جنيه إسترليني فسيدفع كل عام 30 مليون بجانب 60 رواتب، أي 90 مليون في العام.

إن دفع مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، فسيدفع كل عام 60 مليون بجانب مثلها رواتب، أي 120 مليون في العام.

إن دفع الشرط الجزائي في عقده، فسيدفع 127 مليون جنيه إسترليني بجانب 60 مليون رواتب، أي 187 مليون جنيه إسترليني في العام.

بالطبع إن تم دفع العقد على 3 أعوام فالأمر مختلف، ستكون المبالغ مقسومة على 3، كمثال، 100 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة، فسيدفع كل عام 33.3 مليون بجانب 60 مليون كرواتب وتكلفته السنوية 93.3 مليون.

الأرقام ستعتمد بشكل أكبر على كيفية الاتفاق بين كافة الأطراف، وفي تلك الحالة، أهم شيء هو إن كان سيتي بالفعل يمكنه دفع تلك المبالغ، خاصة إن ضم كوليبالي بعد ضم نايثان أكي وفيران توريس.

الإجابة القصيرة: إن باع سيتي بعض لاعبيه فحينها سيتخلص من عبء بعض الرواتب وبالطبع سيحصل على مزيد من المال مقابل عملية البيع، عكس عملية الشراء، عملية البيع تقيد بشكل عاجل في السجلات وأي أموال سيسلمها سيتي هذا الصيف ستوضع بشكل مباشر في الحسابات.

راتب ديفيد سيلفا بجانب 55 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ليروي ساني، وإن نجح في بيع نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز وإريك جاريث وواحد من أنجيلينو وأوليكساندر زينكوفيتش، فالنادي سيكون لديه أموالا كافية لضم المزيد من اللاعبين.

بجانب ربح سيتي لـ3 أعوام على هامش قانون اللعب المالي النظيف 107 مليون جنيه إسترليني، فقواعد اللعب المالي النظيف تسمح لسيتي بخسارة 26.8 مليون جنيه إسترليني.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سمح يويفا للأندية فيما يخص قانون اللعب المالي النظيف أن تحسب الربح والخسارة من موسمي 2019-2020 و2020-2021 مجتمعين.

لذا إن أراد سيتي ضم ميسي وكوليبالي، ويحاول بيع بعض لاعبيه ولم يتمكن من ذلك، فمازال أمامه الموسم المقبل للتخلص من لاعبيه، ما يعني فرضيا أنه يمكنه بيع اسم كبير في الصيف المقبل 100 مليون جنيه إسترليني لمساعدة حساباته.

وإن لم يكن ذلك كافيا، فالنادي بكل تأكيد سيعتمد على العائد الكبير الذي سيحصل عليه من عملية ضم ميسي.

ومن الممكن أن ترتفع قيمة عقود البث إن ساعد ميسي سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، فسيحصل النادي على عائد التتويج، بجانب أن مباريات سيتي ستبث بشكل رئيسي على معظم القنوات ما يعني المزيد من المال.

تحدث كيران ماجواير في هذا الصدد قائلا: "أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحصل على مليون جنيه إسترليني كل مرة تنقل مباراتهم على التلفاز أكثر من 10 مرات في الموسم".

وواصل "بوجود ميسي مع سيتي سيكون الأمر أشبه بالصدارة لسيتي، المزيد من المال من سكاي والتلفزيون البريطاني وأكثر من مكان سيرغب في عرض كل دقيقة يلعب خلالها ميسي مع سيتي".

لم تبث 7 مباريات لسيتي عبر التلفاز خلال الموسم الماضي، هذا يعني أن سيتي بإمكانه حصد مليون جنيه إسترليني إضافية من انضمام ميسي، لكن لن يتغير العائد التجاري كثيرا.

الجانب التجاري من صفقة ميسي مثل رونالدو

كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى يوفنتوس تسبب في زيادة العوائد للنادي، إذ زادت قيمة بيع تذاكر المباريات بـ14.3 مليون يورو، وقيمة عقد الرعاية بقيمة 21 مليون يورو، وقيمة الرخص والمنتجات وعمليات البيع وغيرها بـ16.2 مليون يورو، ما يجعل إضافة رونالدو ليوفنتوس مبلغ 52.4 مليون يورو.

لا أحد يعلم بعد من سيرحل عن سيتي بالتحديد وما المبالغ التي سيربحها من ضم ميسي ربما أكثر وربما أقل لكن تلك توقعات، لكن ووفقا للتقرير، فمن الممكن رقميا وماليا ضم سيتي لميسي.