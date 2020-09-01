مران الزمالك - تأهيل لـ حازم إمام ومحمد حسن.. وجلسة مع أوناجم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - إنبي

واصل الثنائي حازم إمام ومحمد حسن، لاعب الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران المقام في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي يوم الثلاثاء.

ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيم بسبب الإصابة، إذ يعاني حازم إمام من شد في العضلة الأمامية، وحسن من شد في الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمواجهات المقبلة.

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وانتظم الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو" في التدريبات الجماعية.

وشارك جنش في التدريبات تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، فيما خضع الثنائي علاء وزيزو لفقرة استشفاء خاصة في صالة الجيم قبل الانضمام للمران الجماعي.

وكان الثلاثي قد حصل على راحة من مران الإثنين بإذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وخضع محمد أوناجم جناح الفريق لبرنامج فني وبدني خاص على هامش المران الجماعي.

وقام كارتيرون مدرب الفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه، إذ حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، في ظل غيابه عن مواجهة بيراميدز في الدوري.

وقرر كارتيرون منح طارق حامد راحة من مران الثلاثاء والأربعاء في ظل تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب حصوله على 3 إنذارات.

وخضع لاعبو الزمالك لاختبار تحليل الدم السريع قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالإشراف على إجراء الفحص في وجود لجنة طبية من اتحاد الكرة المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

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