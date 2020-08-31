مباشر- الإسماعيلي (0) - (2) الاتحاد.. جوووول ثان لزعيم الثغر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الجولة 23 من الدوري المصري.

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ق13: جوووووووووول ثان للاتحاد لزعيم الثغر من ركلة جزاء سددها السيد سالم بنجاح.

ق12: ماذا يحدث في اللقاء؟ بداية نارية للاتحاد وركلة جزاء لصالح عبد الغني محمد.

ق10: جوووووووول رزاق سيسيه يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري برأسية جميلة.

انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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