مباشر الدوري المصري - الحدود (0)-(1) المقاصة.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود ومصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 48: جوووول محمد إبراهيم يسجل الأول من ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد نانا أنتوي

ق 36: الـVAR يلغي هدف المقاصة بداعي وجود مخالفة قبل لعب الكرة برأسية من مودي

ق 35: جوووول أول للمقاصة برأسية من مودي

ق 10: محمد توني سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن ثم شتتها الدفاع.

انطلاق المباراة