في دراما تقنية الفيديو.. الفوز الأول من فبراير منذ انتصاري سموحة والجونة

نجح فريقا سموحة والجونة في تحقيق الانتصار الأول منذ فبراير الماضي في الدوري بعد الفوز على طنطا والمقاولون العرب على الترتيب.

وأقيمت المباراتان في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

وتغلب سموحة على طنطا بثلاثة أهداف دون رد، أما الجونة فحسم انتصاره بهدفين دون مقابل أمام المقاولون العرب.

الجونة 2 × المقاولون 0 .. ودراما تقنية الفيديو

انطلق اللقاء بإثارة مبكرة من الجانبين قبل أن يسجل والتر بواليا الهدف الأول للجونة في الدقيقة 6 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعد عرقلة أكرم توفيق.

حاول فريق المقاولون العرب في تدارك الأمر مبكرا وطالب اللاعبون بركلة جزاء في الدقيقة 15، ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لكن طالب باستمرار اللعب لاصطدام الكرة برأس باسم علي وليست يد اللاعب.

واستمرت الإثارة بين الفريقين لكن نجح الجونة في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 بلغت إثارة المباراة ذروتها عندما سجل لويس إدواردو هدف التعادل للمقاولون ولكن عاد حكم اللقاء لتقنية VAR من جديد.

وبعد اللجوء للفيديو ألغى الحكم هدف التعادل واحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة، سجلها والتر بواليا في الدقيقة 62 ليتقدم بهدف ثاني لأصحاب الأرض.

وبعد دقيقتين من هدف التقدم للجونة تصدت العارضة لتسديدة من شكري نجيب لتمنع الضيوف من التسجيل.

وبذلك حقق الجونة فوزه الأول منذ الانتصار على وادي دجلة بهدف دون رد يوم 4 من شهر فبراير ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري.

ويبتعد الجونة بذلك عن مراكز الهبوط قليلا بالصعود للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ، أما المقاولون العرب ففي المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام المصري يوم الخميس، بينما يحل الجونة ضيفا على إنبي يوم الأربعاء.

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#الجونة يعبر #المقاولون بثنائية

ثنائية الجونة سجلها والتر بواليا من ركلتى جزاء في الدقيقتين 6 و61 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/TFaRaXwFGT — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 30, 2020

سموحة 3 × طنطا 0

تغلب سموحة على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ليصعب عليهم مهمة الهروب من دائرة الهبوط، ويصعد الفريق السكندري إلى المركز الخامس.

تقدم شريف رضا مبكرا لسموحة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يضيف نسيبمابي الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، ونجح صلاح محسن في تأمين النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 71.

ورفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس من 23 نقطة ويتقدم ثلاثة مراكز في جدول الترتيب، أما طنطا فيتذيل الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النجاة من مراكز الهبوط.

وكان أخر انتصار لسموحة في الدوري يعود إلى الجولة 17 عندما تغلب على فريق مصر بهدف دون رد في 8 من شهر فبراير الماضي.

عقب انتصار سموحة على نادي مصر تعادل الفريق السكندري أربع مرات وخسر مباراة وحيدة أمام بيراميدز.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة يوم الأربعاء أمام الإنتاج الحربي، أما طنطا فيواجه الاتحاد يوم الخميس.

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