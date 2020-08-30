مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) إنبي.. نزول إسلام جابر وعبد الغني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ23 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

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ق 92: نزول إسلام جابر وعبد الغني بدلا من بنشرقي ومحمود علاء

ق 78: خروج أوباما ونزول حسام أشرف

ق 74: إصابة محمود علاء في لقطة الهدف وتلقيه العلاج

ق 73: جووول الونش يسجل الأول للأبيض

ق 70: نزول كاسونجو وأوناجم بدلا من مصطفى محمد وزيزو

ق 67: نزول أحمد علي ومحمد عرابي بدلا من عبد الرحمن عامر ومحمد شريف

ق 59: تبديل ثاني وثالث لإنبي بنزول محمد رزق ومحمود قاعود بدلا من محمود غالي وفينسون.

ق 59: هجمة خطيرة للزمالك تنتهي بتسديدة من أوباما بعيدا عن المرمى

ق 52: هدف ملغي لأوباما بسبب التسلل

تبديل أول في إنبي بخروج أسامة جلال ونزول هشام عادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: إنذار لفرجاني ساسي بعد تدخل مع حميد ماو

ق 26: إنذار لمحمود غالي لاعب إنبي بعد شد طارق حامد

ق 6: إنذار لطارق حامد بعد تدخل قوي مع محمود غالي

انطلاق المباراة