مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) إنبي.. نزول إسلام جابر وعبد الغني
الأحد، 30 أغسطس 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ23 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 92: نزول إسلام جابر وعبد الغني بدلا من بنشرقي ومحمود علاء
ق 78: خروج أوباما ونزول حسام أشرف
ق 74: إصابة محمود علاء في لقطة الهدف وتلقيه العلاج
ق 73: جووول الونش يسجل الأول للأبيض
ق 70: نزول كاسونجو وأوناجم بدلا من مصطفى محمد وزيزو
ق 67: نزول أحمد علي ومحمد عرابي بدلا من عبد الرحمن عامر ومحمد شريف
ق 59: تبديل ثاني وثالث لإنبي بنزول محمد رزق ومحمود قاعود بدلا من محمود غالي وفينسون.
ق 59: هجمة خطيرة للزمالك تنتهي بتسديدة من أوباما بعيدا عن المرمى
ق 52: هدف ملغي لأوباما بسبب التسلل
تبديل أول في إنبي بخروج أسامة جلال ونزول هشام عادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 35: إنذار لفرجاني ساسي بعد تدخل مع حميد ماو
ق 26: إنذار لمحمود غالي لاعب إنبي بعد شد طارق حامد
ق 6: إنذار لطارق حامد بعد تدخل قوي مع محمود غالي
انطلاق المباراة