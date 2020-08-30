مباشر في الدوري - سموحة (2) طنطا (0).. الجونة (2) المقاولون (0) الـ فار يحول التعادل لتقدم

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

تقام مباراتان في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

يستضيف سموحة فريق طنطا، ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أما المقاولون العرب فيحل ضيفا على الجونة ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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سموحة × طنطا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د43 نسيبامبي يضيف الثاني لسموحة

د2 هدف مبكر لشريف رضا والتقدم لسموحة

انطلاق المباراة

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الجونة × المقاولون

ق63 العارضة تنقذ الجونة من هدف لشكري نجيب

ق61 والتر بواليا يسجل الثاني لصالح الجونة

ق61 تقنية الفيدي تلغي هدف المقاولون وتحتسب الكرة السابقة ركلة جزاء للجونة

ق58 لويس إدواردو يسجل التعادل للمقاولون العرب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د6 ركلة جزاء يتحصل عليها أكرم توفيق، ووالتر بواليا يسجل الأول للجونة

انطلاق المباراة

في الدوري سموحة طنطا المقاولون الجونة
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