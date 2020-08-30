استراحة في الدوري - سموحة (2) طنطا (0).. الجونة (1) المقاولون (0) نهاية الشوط الأول

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

تقام مباراتان في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

يستضيف سموحة فريق طنطا، ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أما المقاولون العرب فيحل ضيفا على الجونة ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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سموحة × طنطا

نهاية الشوط الأول

د43 نسيبامبي يضيف الثاني لسموحة

د2 هدف مبكر لشريف رضا والتقدم لسموحة

انطلاق المباراة

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الجونة × المقاولون

نهاية الشوط الأول

د6 ركلة جزاء يتحصل عليها أكرم توفيق، ووالتر بواليا يسجل الأول للجونة

انطلاق المباراة

في الدوري سموحة طنطا المقاولون الجونة
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