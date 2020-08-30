مباشر في الدوري – وادي دجلة (1) نادي مصر (0) المدافع ينقذ من على الخط

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 15:12

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ونادي مصر، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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ق. 21 ضغط وادي دجلة مستمر. طولية وانفراد لرفيق كابو الذي يسدد وعصام ثروت ينقذها وترتد الكرة إلى حسام عرفات الذي يسدد في المرمى لكن شريف أشرف ينقذها قبل دخول المرمى.

ق. 14 راسية من مروان حمدي وعصام ثروت ينقذها ببراعة.

ق. 4 جوووول أول لوادي دجلة. عرضية من ياكوبو، يتابعها مروان حمدي في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

في الدوري وادي دجلة نادي مصر
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