رسميا – الأمريكي الأول في التاريخ.. يوفنتوس يتعاقد مع ماكيني
السبت، 29 أغسطس 2020 - 22:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده مع الأمريكي ويستون ماكيني قادما من شالكه الألماني لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وستون ماكيني
النادي : شالكه
وقال يوفنتوس إن تكلفة الإعارة تبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو.
ويحق لـ يوفنتوس شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية فترة إعارته مقابل 18 مليون يورو وفقا لبيان السيدة العجوز.
✍️🇺🇸 OFFICIAL | @WMckennie is a Juventus player! ⚪⚫#WelcomeWeston #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) August 29, 2020
ويعد ماكيني أول أمريكي يرتدي قميص يوفنتوس عبر التاريخ، وهو أولى صفقات المدرب الجديد أندريا بيرلو.
ماكيني (21 عاما) لاعب وسط أمريكي يلعب في شالكه منذ 2016، وخاض معه الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.
ويمتلك ماكيني 19 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4.
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