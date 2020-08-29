مباشر في الدوري - المصري (0)-(21) الأهلي.. تبديل مزدوج من العشري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي في الجولة الـ23 للدوري التي تقام بملعب برج العرب.

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خروج مفتاح طقطق وكريم العراقي ونزول مصطفى طيارة وبهاء مجدي

ق 55: جوووول هدف ثاني للأهلي برأسية من حمدي فتحي

ق 46: جوووول بادجي والهدف الأول

نزول زياد فرج بدلا من أوستن أموتو

نزول وليد سليمان بدلا من أجايي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: طرد أحمد ياسر لاعب المصري

ق 39: خروج السولية للإصابة ونزول أفشة

ق 26: إلغاء الهدف بداعي تسلل مراون محسن قبل أن تصل الكرة إلى بادجي

ق 25: جوووول بادجي يسجل الأول للأهلي

ق 22: بادجي يسجل هدف لكن الحكم يشير إلى تسلل وخطأ على مروان محسن قبل الهدف

ق 15: رأسية خطيرة من بادجي يبعدها أوستن أوموتو إلى ركنية

انطلاق المباراة