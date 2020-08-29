مباشر في الدوري - المصري (0)-(21) الأهلي.. جووول حمدي فتحي والثاني
السبت، 29 أغسطس 2020 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي في الجولة الـ23 للدوري التي تقام بملعب برج العرب.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 55: جوووول هدف ثاني للأهلي برأسية من حمدي فتحي
ق 46: جوووول بادجي والهدف الأول
نزول زياد فرج بدلا من أوستن أموتو
نزول وليد سليمان بدلا من أجايي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: طرد أحمد ياسر لاعب المصري
ق 39: خروج السولية للإصابة ونزول أفشة
ق 26: إلغاء الهدف بداعي تسلل مراون محسن قبل أن تصل الكرة إلى بادجي
ق 25: جوووول بادجي يسجل الأول للأهلي
ق 22: بادجي يسجل هدف لكن الحكم يشير إلى تسلل وخطأ على مروان محسن قبل الهدف
ق 15: رأسية خطيرة من بادجي يبعدها أوستن أوموتو إلى ركنية
انطلاق المباراة