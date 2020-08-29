مباشر في الدرع الخيرية - ليفربول (0) (1) أرسنال.. تغييران من كلوب

السبت، 29 أغسطس 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

أوباميانج - ليفربول - أرسنال

يواجه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، نظيره أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

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ق.59 خروج نيكو ويليامز ودخول نابي كيتا، وخروج جيمس ميلنر ودخول تاكومي مينامينو

ق.58 خرووج هيكتور بيليرين ودخول سيدريك سواريش

ق.56 ماني يهدر انفرادا صريحا بعد تمريرة من روبيرتسون وتألق من إيمي مارتينيز

ق,51 تسديدة رائعة من فيرمينو لكنها تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 تمريرة جديدة من ساكا نحو نكيتياه لكن تسديدة الأخيرة مرت أعلى عارضة ليفربول

ق.18 نكيتياه يهدر فرصة الهدف الثاني بعد عرضية ساكا، وتصدٍ مميز من أليسون بيكر

ق.12 جوووووووول بيير إيمريك أوباميانج يسجل الهدف الأول لـ أرسنال

ق.12 عرضية من ويليامز ورأسية من ميلنر أعلى عارضة أرسنال

ق.7 فان دايك يسجل هدفا أول لكنه يُلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً

ليفربول أرسنال الدرع الخيرية في إنجلترا
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