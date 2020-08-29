انتهت الدرع الخيرية - ليفربول (1) 4-5 (1) أرسنال.. المدفعجية يحصدون اللقب

يواجه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، نظيره أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال

الركلة الخامسة لـ أرسنال: أوباميانج يسجل

الركلة الخامسة لـ ليفربول: كورتيس جونس يسجل

الركلة الرابعة لـ أرسنال: ديفيد لويز يسجل

الركلة الرابعة لـ ليفربول: مينامينو يسجل

الركلة الثالثة لـ أرسنال: سيدريك يسجل

الركلة الثالثة لـ ليفربول: ريان بروستر يهدر

الركلة الثانية لـ أرسنال: ميتلاند نيلز يسجل

الركلة الثانية لـ ليفربول: فابينيو يسجل

الركلة الأولى لـ أرسنال: ريز نيلسون يسجل

الركلة الأولى لـ ليفربول: محمد صلاح يسجل

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.. إلى ركلات الترجيح

ق.+92 ريان بروستر دخل بدلا من فينالدوم في صفوف ليفربول

ق.86 جو ويلوك يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية سيدريك، لكن رأسية اللاعب الشاب تمر بجوار المرمى

ق.83 خروج فيرمينو ودخول جونز

ق.82 خروج ساكا ودخول ويلوك في صفوف أرسنال، وخروج نكيتياه ودخول ريز نيلسون، وخروج تييرني ودخول كولاسيناك

ق.81 ماني يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تألق جديد من مارتينيز

ق.73 جوووووووووووول مينامينو البديل يتعادل لـ ليفربول بعد ارتباك دفاعي

ق.68 تسديدة من الياباني مينامينو من خارج منطقة الجزاء، لكن مارتينيز يمسكها دون عناء

ق.59 خروج نيكو ويليامز ودخول نابي كيتا، وخروج جيمس ميلنر ودخول تاكومي مينامينو

ق.58 خرووج هيكتور بيليرين ودخول سيدريك سواريش

ق.56 ماني يهدر انفرادا صريحا بعد تمريرة من روبيرتسون وتألق من إيمي مارتينيز

ق,51 تسديدة رائعة من فيرمينو لكنها تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 تمريرة جديدة من ساكا نحو نكيتياه لكن تسديدة الأخيرة مرت أعلى عارضة ليفربول

ق.18 نكيتياه يهدر فرصة الهدف الثاني بعد عرضية ساكا، وتصدٍ مميز من أليسون بيكر

ق.12 جوووووووول بيير إيمريك أوباميانج يسجل الهدف الأول لـ أرسنال

ق.12 عرضية من ويليامز ورأسية من ميلنر أعلى عارضة أرسنال

ق.7 فان دايك يسجل هدفا أول لكنه يُلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً