كلوب: اهتمام ليفربول بـ ميسي؟ من لا يهتم ولكن

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بصعوبة ضم ليونيل ميسي في ظل الاهتمام به.

ورد كلوب على هل هو مهتم بضم ميسي لقائمة فريقه قائلا: "نعم، من لا يريد ميسي في فريقه؟".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) قائلا: "لكن لا يوجد فرصة، الأرقام ليست لنا على الإطلاق لكن بصراحة هو لاعب جيد".

وتابع "من الواضح أنه ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب الفوز عليهم، بالنسبة للدوري الإنجليزي سيكون صفقة كبيرة للمسابقة".

وأتم "هو لم يلعب في دوري آخر من قبل، الكرة مختلفة هنا، أود رؤية ذلك، ولست متأكدا أنني سأفعل".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت خلاله صحيفة "تايمز" الإنجليزية تحرك مانشستر سيتي لضم ميسي. (طالع التفاصيل)

ويستهل ليفربول موسمه بلقاء أرسنال في مباراة الدرع الخيرية، وفي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي سيستضيف حامل اللقب ليدز يونايتد العائد حديثا للأضواء.

طالع أيضا

تقرير يكشف متى تواصل ميسي مع جوارديولا

نجم الأهلي السابق يجيب.. هل كان لينتقل إلى بيراميدز لو عرض عليه الأمر