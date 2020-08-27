مباشر في الدوري – المقاولون العرب (1) الزمالك (1) مصطفى يهدر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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ق. 76 عرضية زيزو قابلها مصطفى محمد بلمسة بجانب المرمى.

ق. 73 جوووول التعادل للزمالك. عرضية من أوناجم يبعدها الدفاع وتصل إلى بنشرقي الذي يتسلمها ويسدد بشكل رااائع بوجه قدمه الخارجي في المرمى.

ق. 67 تبديل جديد في صفوف المقاولون بدخول محمد عصام بدلا من شكري نجيب.

ق. 65 عرضية من زيزو ورأسية من مصطفى محمد خارج المرمى.

ق. 58 كريم مصطفى وعبد العزيز موسى يشاركان في صفوف المقاولون العرب بدلا من إبراهيم صلاح ولويز إدوارد.

ق. 57 محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو يشاركان بدلا من فرجاني ساسي وأوباما في صفوف الزمالك.

ق. 54 إصابة لاعبين من المقاولون العرب والحكم يوقف اللقاء لعلاجهما.

ق. 52 مخالفة ينفذها حسن الشامي ويبعدها أبو جبل بقدمه.

ق. 51 اختراق من أوباما وعرضية أرضية يقابلها زيزو بلمسة فوق المرمى.

محمد سالم يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 مرتدة من لويز إدوارد وتمريرة إلى الجزيري لكن تغطية رائعة من محمود علاء.

ق. 40 عرضية من زيزو تصل إلى بنشرقي الذي يتسلمها ويسدد لكن في يد أبو السعود.

أوووه محمود معرف يشهر بطاقة حمراء في وجه فادي نجاح.

ق. 35 بنشرقي يقطع الكرة من فادي نجاح الذي يمسك باللاعب المغربي والحكم يحتسب مخالفة من على حدود منطقة الجزاء.

ق. 34 مرتدة سيريعة قادها أوباما ومررها إلى زيزو الذي أرسل عرضية، قابلها مصطفى محمد برأسية بجانب القائم بغرابة.

ق. 30 توقف المباراة لشرف المياه

ق. 24 عرضية من بنشرقي يبعدها الدفاع قبل متابعة ساسي.

ق. 20 لويز إدوارد إلى شكري نجيب الذي يسدد لكن أبو جبل ينقذ مجددا

ق. 18 عرضية يقابلها محمود علاء بلمسة، ويتابعها أوباما بلمسة بجانب القائم بقليل.

ق. 16 تصويبة من شكري نجيب في يد أبو جبل.

ق. 13 جووول أول للمقاولون العرب. لويز إدوارد بنفرد ويراوغ محمد أبو جبل ويسجل في المرمى الخالي.

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ق. 10 تبديل اضطراري أول بدخول محمد عبد الغني بدلا من حازم إمام في صفوف الزمالك.

ق. 7 حازم إمام يتلقى العلاج بعد تعرضه للإصابة أثناء الحصول على الكرة من قبل حسن الشامي.

ق.2 أشرف بنشرقي يرد بتصويبة لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 1 عرضية في الثانية عشرين يفشل حازم إمام في التعامل معها ويسددها سيف الدين الجزيري لكن أبو جبل يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة