مباشر في الدوري – المقاولون العرب (1) الزمالك (0) جووول أووول

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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ق. 13 هدف أول للمقاولون العرب. لويز إدوارد بنفرد ويراوغ محمد أبو جبل ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 10 تبديل اضطراري أول بدخول محمد عبد الغني بدلا من حازم إمام في صفوف الزمالك.

ق. 7 حازم إمام يتلقى العلاج بعد تعرضه للإصابة أثناء الحصول على الكرة من قبل حسن الشامي.

ق.2 أشرف بنشرقي يرد بتصويبة لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 1 عرضية في الثانية عشرين يفشل حازم إمام في التعامل معها ويسددها سيف الدين الجزيري لكن أبو جبل يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك المقاولون العرب
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