مباشر – مصر المقاصة (1) - (2) وادي دجلة.. الثاااااني من مروان حمدي

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر المقاصة ووادي دجلة التي تقام في الجولة 22 من الدوري.

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ق21: جووووووووووووول الثاني لدجلة بتسديدة متقنة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق10: جووووووووول التعادل السريع لدجلة عن طريق مروان حمدي بعد انفراد تام بحارس مرمى المقاصة وتسديده الكرة بيسراه في الشباك.

ق9: جووووووووول محمد إبراهيم يسجل الهدف الأول للمقاصة بعد تسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

مصر المقاصة وادي دجلة في الدوري
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