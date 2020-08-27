انتهت في الدوري - الاتحاد (1) حرس الحدود (1) نهاية الدربي بالتعادل

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

جووووول.. تقنية الفيديو تؤكد صحة هدف أحمد راشد والحكم يحتسب الهدف.

ق. 97 جوووول التعااادل للاتحاد السكندري لكن حكم الراية يلغي الهدف.

ق. 90 تصويبة صاروخية من كريم الديب تصطدم بالعارضة وتخرج لركلة مرمى.

ق. 88 تصد رائع من أحمد السعدني بيد واحدة بعد تصويبة من عبد الغني محمد من داخل الست ياردات.

ق. 76 أوووه عماد السيد يتألق مجددا ويتصدى لركلة جزاء جديدة من جريندو

ق. 75 ركلة جزاااء جديدة لحرس الحدود بعد عرقلة من محمود رزق لقدم عبد اللطيف جريندو داخل منطقة الجزاء.

ق. 70 أحمد تبيل مانجا يسدد على الطائر وأحمد السعدني يتصدى.

ق. 61 جوووول أول لحرس الحدود. البديل عبد الرحمن خالد "جبنة" يسجل الأول بعد رمية تماس نفذت قوية داخل منطقة الجزاء وفشل إسلام جمال في إخراجها، ليتابعها جبنة في المرمى.

ق. 57 أوووه عماد السيد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لحرس الحدود بعد الرجوع للفيديو.

ق. 54 حرس الحدود يطالب بركلة الجزاء والحكم محمد سلامة "ميدو" يراجع تقنية الفيديو. عرضية من مصطفى مارسيلو قابلها جريندو برأسية وارتطمت بيد إسلام جمال.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

د.35 فرصة خطيرة للغاية للاتحاد عرضية رائعة تصل إلى الصباحي الذي كان منفردا لكنه لم ينجح في تسديد الكرة بشكل سليم ليتصدى لها السعدني حارس الحدود

د.33 تمريرة رائعة من جريندو تصل إلى إبراهيما كونيه الذي انفرد وسدد لكن عماد السيد تألق وأبعد الكرة إلى ركنية.

د.28 عماد السيد يتألق ويبعد كرة خطيرة للغاية من جريندو كادت أن تسكن المرمى.

د.19 رد سرييع ورائع من الاتحاد، تمريرة سحرية من رفعت إلى السيد سالم وعرضية لم تجد من يسكنها الشباك لتمر بسلام على مرمى الحدود.

د.18 محاولات من لاعبي فريق حرس الحدود لإدراك أول الاهداف يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق الاتحاد.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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