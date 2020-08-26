استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.
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ق 35: أفشة يسدد بالقدم اليسرى والكرة تصطدم بالقائم ويمسك بها إسلام طارق
ق 13: إنذار لأليو ديانج بعد تدخل قوي مع إسلام رشدي
ق 7: أفشة يمرر إلى بادجي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنها ذهبت بعيدا
ق 5: ركنية خطيرة للأهلي وارتباك في دفاع الجونة لتمر الكرة ويمسك بها إسلام طارق حارس الجونة
انطلاق المباراة