استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

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ق 35: أفشة يسدد بالقدم اليسرى والكرة تصطدم بالقائم ويمسك بها إسلام طارق

ق 13: إنذار لأليو ديانج بعد تدخل قوي مع إسلام رشدي

ق 7: أفشة يمرر إلى بادجي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنها ذهبت بعيدا

ق 5: ركنية خطيرة للأهلي وارتباك في دفاع الجونة لتمر الكرة ويمسك بها إسلام طارق حارس الجونة

انطلاق المباراة