صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

ليونيل ميسي - برشلونة

فجر تانكريدي بالميري صحفي شبكة بي إن سبورت مفاجأة كبرى، حيث قال إن ليونيل ميسي طلب بالفعل بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.

في يومين مكتظين بالقنابل الإخبارية بشأن مصير ميسي، يأتي خبر بالميري ضمن الأكثر انفجارا.

بالميري أيضا أوضح عبر تويتر إن في اللحظات الحالية، يبدو ميسي أقرب إلى مانشستر سيتي من أي وقت سابق.

طلب ميسي، إن تمت الموافقة عليه، سيعني أن سيتي أو ناد آخر سيحصل على ميسي مجانا!

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

طالع أيضا..

مدير برشلونة يتحدث عن مصير ميسي

فيروس كورونا يواصل ضرب منافس الأهلي

25 رسالة من شريف إكرامي.. عن الأهلي ورحيله ورمضان صبحي

ليونيل ميسي برشلونة،سواريز
نرشح لكم
بتسجيله هدفين وصناعة آخر.. باري يقود إيفرتون للفوز على كوفنتري بثلاثية زيدان يكشف سبب ضم مهاجم باريس لأول مرة مع منتخب فرنسا رئيس أتلتيكو مدريد: مباراة برشلونة خاصة لـ ألفاريز.. ونريد البقاء في المقدمة فان بوميل: طلب دي فينتر بعدم الانضمام لـ بلجيكا مبكر للغاية لعمره قائمة فرنسا - عودة مبابي لمواجهة إيطاليا وتركيا.. وزيدان يضم مهاجم باريس لأول مرة ماريسكا: أورايلي يحتاج للراحة ثم سيعود لإنجلترا.. وأساعد فودين لاستعادة مستواه مؤتمر دي زيربي: ليدز لديه أفضل مهاجم في الكرات الهوائية بسبب السوبر الإسباني.. تقديم مباراتي برشلونة وريال مدريد في الجولة 23
أخر الأخبار
لاعب بروكسي لـ في الجول: كنت أتمنى الصعود لدور الـ16.. وهذا سبب تسميتي بـ كامافينجا 3 ساعة | الكرة المصرية
بتسجيله هدفين وصناعة آخر.. باري يقود إيفرتون للفوز على كوفنتري بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة 3 ساعة | الدوري المصري
سيد معوض يبرر رد فعله بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي أمام السكة الحديد 3 ساعة | الكرة المصرية
قائد مصر للتأمين يكشف لـ في الجول سبب احتفاله بهدفه في الزمالك على طريقة عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
محمد فرج: مباريات الكأس لا تعترف بالفوارق الفنية.. والمنافسة مع عمر جابر شرف كبير 3 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في دوري المرتبط 4 ساعة | كرة سلة
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لن يظهر بصورة أسوأ من ذلك.. وعلينا تذكر مفاجآت الكأس في الموسم الماضي 4 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الخليج للناشئين - مصر (3)-(1) الإمارات.. البطولة الأولى 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 3 انتهت دوري أبطال أوروبا للشباب - برشلونة (3)-(3) أستون فيلا.. تعادل قاتل 4 مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: إيقاف القلاوي والغندور لعدم احتساب ركلة جزاء زد أمام سيراميكا