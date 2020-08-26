مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) سموحة (1).. هدف أول للفريق السكندري

يستضيف طلائع الجيش فريق سموحة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما سموحة في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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ق47: جووووووول هدف اول لسموحة عن طريق ديريك نيسيبامبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 إصابة قوية لعمار حمدي لاعب طلائع الجيش وخروجه باكيا على (نقالة)

انطلاق المباراة