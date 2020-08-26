إكرامي يحكي القصة الكاملة لمفاوضات الـ5 أيام بين بيراميدز ورمضان صبحي.. ورأيه الذي "لن يعلنه"

حكى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق كواليس مفاوضات نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر السابق.

وقال إكرامي عبر قناة صدى البلد: "رفضت عودة رمضان صبحي إلى مصر وكنت أريده أن يكمل مشواره الاحترافي".

وأوضح "مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي بدأت وانتهت خلال 5 أيام فقط".

وأضاف "أول من علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان هو أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، وثاني من علم هو نادر شوقي وكيل رمضان، وأنا كنت ثالث شخص يعلم بالمفاوضات عن طريق نادر شوقي".

وأكمل "وعندما علمت بهذا الأمر كان في ثاني أيام المفاوضات بين بيراميدز ورمضان".

وتابع "رمضان استشارني بعدما تلقى العرض من بيراميدز وأخبرته برأيي ولكني لا يجب أن أعلن عما دار بيننا".

وواصل "رباط العائلة هو أنني لا أريد الكشف عن رأيي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز حتى لا أبدو منافقا أمامه أو أمام الجماهير بعد ذلك".

وشدد "لذلك لا يجب أن أفصح عما قلته إلى رمضان صبحي بشأن مفاوضات بيراميدز معه".

وكشف "كذلك منذ بداية المفاوضات وحتى نهايتها لم يعلم والدي عنها أي شيء تماما".

وأفصح "استشرت أيضا رمضان صبحي عند اتخاذي قرار الرحيل من الأهلي".

ورد إكرامي على سؤال هل إذا كنت تشارك أساسيا مع الأهلي لاستمر رمضان صبحي مع الفريق؟

وقال إكرامي: "كيف ذلك.. هل إذا اعتزلت سيعتزل رمضان صبحي؟ الأمر ليس له علاقة".

وعن إمكانية انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك قال: "إذا انتقل رمضان إلى الزمالك لن يكون أمرا عاديا، وكذلك انتقاله إلى بيراميدز".

وشرح "لأن عدم وجود رمضان في الأهلي هو الأمر الغريب".

وأتم تصريحاته "الأهلي لا يقف على أي لاعب وسيظل الأهلي كما هو سواء في وجود رمضان صبحي أو رحيله".

وأعلن إكرامي عن اقترابه من الانضمام لصفوف بيراميدز وأن الإعلان الرسمي سيكون بعد التوقيع.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام أن إعارة رمضان صبحي انتهت مع الفريق وأن اللاعب أخبر النادي الأحمر برغبته في الانضمام لصفوف بيراميدز.