إكرامي: سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد توقيع العقود.. التجربة الأنسب لي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 01:34

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إكرامي عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد التوقيع على العقود بشكل رسمي".

وأكمل "النادي يدار من قبل مجموعة محترفة من المسؤولين ونعرف الآن من هم ملاك النادي".

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وتابع "كان هناك عروض أخرى ولكن حاليا بيراميدز هو الأنسب لي".

وأعلن إكرامي مطلع العام الجاري نهاية مشواره مع الأهلي بنهاية تعاقده وبذلك سينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

ذلك قبل أن يقرر الأهلي إنهاء مشوار إكرامي قبل نهاية الموسم الجاري بعد خرقه لقواعد الحظر الإعلامي وكتابته لتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليرد على ما يثار حول تسببه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

إكرامي الأهلي بيراميدز
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