بيراميدز: ما يشاع عن رغبة فتحي في عدم إتمام تعاقده معنا غير صحيح.. ولا جديد بشأن رمضان
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 22:42
كتب : أحمد الخولي
نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز رغبة أحمد فتحي في الرحيل عن النادي والاستمرار مع الأهلي.
وانتشرت تقارير عن رغبة فتحي الاستمرار مع الأهلي وفسخ تعاقده مع بيراميدز.
وكان فتحي قد وقع عقود انضمامه إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.
وقال سعيد لإذاعة أون سبورت: "كل ما يشاع أو يقال بشأن طلب أحمد فتحي فسخ تعاقده مع بيراميدز غير صحيح".
وتابع "كل الأنباء المتداولة بخصوص ذلك ليس لها أساس من الصحة".
وشدد سعيد "أحمد فتحي سيكون ضمن صفوف بيراميدز في الموسم المقبل".
وبالحديث عن رمضان صبحي أوضح "لا يوجد جديد بشأن الأمر حتى الآن".
وأتم تصريحاته "لم يتطور الأمر حتى الآن بخصوص الاتفاق مع ناديه الإنجليزي".
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. رأسية أعلى العارضة رضا شحاتة مديرا فنيا لـ بترول أسيوط وائل جمعة يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد رباعي الفريق أمين عمر يدير مواجهة مودرن والأهلي.. وبسيوني لبيراميدز ودجلة قائمة الأهلي - استمرار غياب هاني وإمام ضد مودرن.. وتواجد عبد الله ومحمود صلاح تشكيل الزمالك - فتوح وشيكو بانزا أساسيان ضد المقاولون.. وحسام أشرف على مقاعد البدلاء 6 مباريات دون انتصار.. المصري يتعادل مع البنك الأهلي الكونفدرالية - لم يخسر منذ 24 عاما.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام فرق مجموعته