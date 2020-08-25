مباشر نهائي كأس السلة - الاتحاد (75) × الأهلي (73).. الفترة الرابعة
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:47
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة لموسم 2019 -2020.
ويذاع اللقاء على قناة نايل سبورت وأون تايم سبورتس 2.
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75-73 اشتعال اللقاء والتقدم للاتحاد
72-61 ثلاثية تعيد الفارق للاتحاد
انطلاق الفترة الرابعة
نهاية الربع الثالث
59-54 التقدم للاتحاد واشتعال اللقاء
57-49 التقدم للاتحاد السكندري
49-41 صحوة أهلاوية
نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 49-36
49-35 الأهلي يسعى لتقليص الفارق
43-27 اتساع الفارق
36-26 تفوق سكندري مستمر
31-26 التقدم ما زال للاتحاد
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول 25-20
25-17 ثلاثية جديدة للاتحاد
17-13 للاتحاد السكندري
13-11 تقدم الأهلي من جديد
11-10 التقدم للاتحاد السكندري
7-4 رميتين ناجحتين للاتحاد
7-2 إيهاب أمين يتقدم من جديد
5-2 الأهلي إيهاب أمين من جديد
3-2 الاتحاد يعود عن طريق أحمد الصباغ
3-0 الأهلي إيهاب أمين
انطلاق الربع الأول