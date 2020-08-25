مباشر نهائي كأس السلة - الاتحاد (49) × الأهلي (36).. نهاية الربع الثاني

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:47

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي أمام الاتحاد

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة لموسم 2019 -2020.

ويذاع اللقاء على قناة نايل سبورت وأون تايم سبورتس 2.

==========

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 49-36

49-35 الأهلي يسعى لتقليص الفارق

43-27 اتساع الفارق

36-26 تفوق سكندري مستمر

31-26 التقدم ما زال للاتحاد

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 25-20

25-17 ثلاثية جديدة للاتحاد

17-13 للاتحاد السكندري

13-11 تقدم الأهلي من جديد

11-10 التقدم للاتحاد السكندري

7-4 رميتين ناجحتين للاتحاد

7-2 إيهاب أمين يتقدم من جديد

5-2 الأهلي إيهاب أمين من جديد

3-2 الاتحاد يعود عن طريق أحمد الصباغ

3-0 الأهلي إيهاب أمين

انطلاق الربع الأول

كرة سلة كأس مصر الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – الزمالك يمدد تعاقد محمد عبد الغني 18 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تشيلويل إلى تشيلسي "أوشكت على الانتهاء" 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنها تقترب؟ رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي 36 دقيقة | أوروبا
توابع الأزمة.. استبعاد ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النني يسجل هدفا جميلا في انتصار أرسنال الودي على ميلتون دونز 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - الزمالك يجدد تعاقد محمود علاء 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس السلة - الاتحاد (49) × الأهلي (36).. نهاية الربع الثاني 55 دقيقة | رياضات أخرى
حمادة صدقي لـ في الجول: إيجابية عينة الهاني سليمان بفيروس كورونا 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك