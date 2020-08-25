تقارير: برشلونة رفض رحيل ميسي.. قد يلجأ للمحكمة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:41

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

زعمت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة رفضت طلب ميسي بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني وفسخ التعاقد من طرف واحد.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

في الوقت ذاته ذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية في تقرير لها أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أكد أنه سيلجأ للمحكمة حال إصرار ميسي على فسخ التعاقد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

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أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

وأكدت التقارير المختلفة أن ميسي أبلغ برشلونة بعدم نيته الحضور لمران الفريق استعدادا للموسم الجديد بالفعل ولن يخضع للفحوصات الطبية الاعتيادية.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

وأكدت القناة في وقت لاحق أن كل من مانشستر يونايتد وسيتي وإنتر ميامي الأمريكي يطمحون في ضم اللاعب.

في المقابل ذكرت صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية أن مانشستر سيتي هو الوجهة الأقرب لليو.

ويتبقى لميسي في تعاقده مع برشلونة موسم آخر.

ميسي برشلونة
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