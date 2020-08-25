سكاي: المحكمة اليونانية تدين ماجواير بمقاومة الاعتقال والرشوة

أدانت المحكمة اليونانية الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات الرشوة المتكررة للضابط.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحُكم على هاري ماجواير بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ، حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

وكان ماجواير قد تواجد اسمه ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي التي تستعد لمواجهات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 (طالع التفاصيل).

وكان دفاع المدافع الإنجليزي قد طلب التأجيل بناء على عدم امتلاكه لوقت كاف من أجل الاستعداد للمحاكمة.

وأصدر أيضا مانشستر يونايتد بيانا بعد إعلان الحُكم جاء كالتالي: "يحيط مانشستر يونايتد حكم المحكمة اليونانية اليوم. ودفع هاري ماجواير بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه بارتكاب جنحة، ولا يزال يؤكد بشدة براءته"

“وتجدر الإشارة إلى أن النيابة أكدت التهم وقدمت أدلتها في وقت متأخر من اليوم السابق للمحاكمة، مما أعطى فريق الدفاع أقل وقت ممكن لاستيعابها والاستعداد لها. ورفض طلب تأجيل القضية بعد ذلك".

"على هذا الأساس، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأدلة التي تدحض الاتهامات، سيستأنف فريق هاري ماجواير القانوني الآن الحكم ، للسماح بجلسة استماع كاملة وعادلة في وقت لاحق".

أليكسيس أناجونوستاكيس قال إن هناك قائمة من التهم وجهت للاعب يوم الإثنين، وتسلم نسخة من الملف صباح الثلاثاء قبل ساعتين فقط من المحاكمة.

ولم يتواجد ماجواير في المحكمة باليونان تمهيدا لمحاكمة، وقال إنه غير مذنب، ونفى كافة التهم الموجهة إليه خاصة الاعتداء ومحاولة رشوة مسؤول.

وأطلق سراح ماجواير يوم الخميس بعد القبض عليه في وقت سابق أثناء قضائه لإجازة مع عائلته وأصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).