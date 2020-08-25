بصناعة محمود جاد.. أحمد علي يعادل حمادة إمام ويتجاوز أبو جريشة وبركات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 17:46

كتب : FilGoal

أحمد علي - إنبي

نجح أحمد علي مهاجم إنبي في معادلة عدد أهداف حمادة إمام أسطورة الزمالك في مسابقة الدوري المصري.

وسجل أحمد علي هدف إنبي الأول في شباك أسوان ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة، ليسجل في الجولة الثانية على التوالي بصناعة من محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.

انتقل أحمد علي إلى إنبي معارا من بيراميدز وسجل ثاني أهدافه مع الفريق البترولي.

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رفع صاحب الـ34 عاما رصيده إلى 74 هدفا في مسابقة الدوري ليعادل رقم حمادة إمام أسطورة الزمالك بنفس عدد الأهداف في البطولة.

أهداف علي مقسمة إلى (18 هدفا بقميص الإسماعيلي – 13 هدفا بقميص الزمالك – 41 هدفا بقميص المقاولون العرب – هدفا واحدا بقميص إنبي).

وبذلك يتجاوز علي أهداف كل من محمد بركات لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، وعلي أبو جريشة أسطورة الدراويش وعلاء الحامولي لاعب الزمالك وبلدية المحلة ولكل منهم 73 هدفا.

وسجل علي بذلك في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009 - 2010.

أحمد علي لم يسجل في الدوري بقمصان بيراميز، ووادي دجلة، وبترول أسيوط. وسبق للاعب الاحتراف في نادي الهلال السعودي، إذ سجل هدفين هناك في بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج أحمد علي 5 مواسم أخرى من التسجيل، ليكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري المصري بمواسم متتالية.

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